"Я честно, в это не очень верю. Он с уважением относится к "Динамо", Константин с пяти лет в этом клубе. Думаю, в любом случае будет шанс попробовать себя в Европе. Только не лишь бы уехать, а в хорошем чемпионате. Я допускаю, что после окончания карьеры он станет тренером "Динамо". У нас Тихонов и Титов вроде спартаковцы, но всю карьеру не получилось провести в одном клубе", - приводит слова Сафонова "Спорт День за Днем".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". На данный момент 22-летний нападающий провёл в составе бело-голубых 150 официальных матчей, в которых забил в ворота соперников 48 голов и отдал партнерам по команде 29 голевых передач.
Действующее соглашение между форвардом и "Динамо" рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 16 млн евро.
Агент - об уходе Тюкавина из "Динамо": Тихонов и Титов - спартаковцы, но всю карьеру не провели в "Спартаке"
Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о возможности того, что его клиент проведет всю карьеру в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва