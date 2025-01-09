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Гурцкая: "Спартак" неправильно не взял Кордобу - сделал бы себя сильнее и ослабил бы "Краснодар"

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая поделился своим мнением о несостоявшемся в сентябре 2024 года переходе нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в московский "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"
"Считаю, что неправильно его не взяли. "Спартак" сделал бы себя сильнее и ослабил "Краснодар". С другой стороны, Угальде бы тогда не так заиграл. Это как в истории с приходом Бердыева в "Спартак" в 2016 году, когда он в итоге остался в "Ростове". И "Спартак" тогда стал чемпионом, и "Ростов" пошумел в Лиге чемпионов", - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".

По информации СМИ, в сентябре 2024 года московский "Спартак" был готов выкупить у футбольного клуба "Краснодар" колумбийского нападающего Джона Кордобу. "Быки" были согласны на трансфер, но сторона форварда отказалась от перехода. А в ноябре 2024 года "Краснодар" и Кордоба продлили контракт на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год.

В текущем сезоне Кордоба в составе "Краснодара" принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

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