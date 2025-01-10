"Мы закончили обучение в академии РФС, все нормально. Пока нас не уведомили, когда мы получим соответствующие документы. Лицензия не дает право быть главным тренером. Это всем ребятам дает возможность работать помощником, а помощниками работают в штабах по 10-15 человек. Но я пока не загадываю по поводу того, пойду ли учиться на главного тренера, спокойно к этому отношусь", - приводит слова Мостового ТАСС.
56-летний Александр Мостовой проходил обучение в академии Российского футбольного союза с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. В одну группу с Мостовым входили такие бывшие футболисты, как Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев , Юрий Жирков и др. Предусмотренную программой обучения стажировку Мостовой прошел в московском "Динамо".
Александр Мостовой завершил карьеру профессионального футболиста в 2005 году. Он известен выступлениями в составе московского "Спартака", португальской "Бенфики", французских "Кана" и "Страсбура", испанских "Сельты" и "Алавеса".
Мостовой заявил об отсутствии у него планов пойти учиться на главного тренера
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об обучении в академии Российского футбольного союза на тренерскую лицензию.
Фото: ФК "Спартак"