Дмитрий Андреев: "Зенит" превосходит все клубы РПЛ по уровню игроков

«Зенит» превосходит все клубы РПЛ по составу, по уровню игроков. Это основной фактор. Плюс в клубе грамотно все выстроено внутри. Но думаю, что «Краснодар» тоже неплохо работает в этом направлении, какая-то система есть», — заявил Андреев в интервью «РБ Спорт».
По данным Transfermarkt, самыми дорогими футболистами Российской Премьер-лиги являются полузащитник «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Оба футболиста оцениваются в 20 миллионов евро. На третьем месте расположился ещё один представитель «Зенита» — Клаудиньо, его текущая трансферная стоимость составляет 17 миллионов.
После 18 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Краснодар» также набрал 39 очков за 18 туров, но благодаря дополнительным показателям опережает «Зенит».
«Зенит» является действующим чемпионом РПЛ уже шесть лет подряд и делит рекорд по количеству побед в истории РПЛ со «Спартаком» — у обоих клубов по 10 чемпионских титулов.