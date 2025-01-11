— А кто из вратарей РПЛ усилил бы "Спартак"?
— Это Игорь Акинфеев, других сильных вратарей просто нет. Да, в "Химках" и подобных клубах у вратарей много работы, они выручают, а после уходят в топ-клубы и проваливаются. После Акинфеева я бы назвал Сафонова, но он уехал играть в "ПСЖ", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может расторгнуть контракт с голкипером Александром Селиховым во время зимнего трансферного окна.
Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года - голкипер провел за "армейцев" во всех турнирах 784 матча, пропустил 710 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 325-ти встречах. Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" во время летнего трансферного окна и заключил контракт до лета 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Ловчев: из вратарей РПЛ усилить "Спартак" смог бы Акинфеев
Бывший советский футболист Евгений Ловчев рассказал, кто из голкиперов РПЛ смог бы усилить "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА