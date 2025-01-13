"У меня есть вопрос ко всем бывшим спортивным директорам клуба. Вы что, не видели, как Хусанов играет в Беларуси? Наверное, даже не обратили внимания. Это говорит в том числе об уровне бывших спортивных руководителях "Спартака". Уж "Спартак" со своими финансовыми возможностями мог купить этого игрока пару лет назад за 100 тыс. долларов. Для "Спартака" это не проблемные деньги", - приводит слова Сёмина Metaratings.
3 января московский "Спартак" объявил о назначении на пост спортивного директора футбольного клуба 55-летнего испанского специалиста Франсиса Кахигао, с которым заключили контракт на срок до конца-2026/27.
20-летний защитник Абдукодир Хусанов является игроком французского "Ланса" и сборной Узбекистана. По информации СМИ, футболист, который ранее выступал в составе белорусского "Энергетика-БТУ", близок к переходу в английский "Манчестер Сити" приблизительно за 50 млн евро.
Сёмин: в "Спартаке" что, не видели, как Хусанов играет в Беларуси? Это говорит об уровне бывших спортдиров
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил удивление, почему узбекский защитник Абдукодир Хусанов раньше не перешёл в московский "Спартак".
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