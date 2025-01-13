Максим Ромащенко рассказал о главном конкуренте "Зенита" за чемпионство

«Нестабильность – главная проблема «Динамо». Болельщики хотят не нервничать, а знать, что удача будет на стороне «Динамо». Пока отрыв бело-голубых от первого места небольшой, они все еще в чемпионской гонке. Самое интересное произойдёт в конце сезона, как это было в прошлый раз.
Спорт – это не только мастерство, но и удача. Удачу нужно заслужить. «Динамо» все еще главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство», — заявил Ромащенко в интервью Metaratings.
В прошлом сезоне «Динамо» имело возможность впервые стать чемпионом Российской Премьер-лиги. Для этого им нужно было лишь не проиграть в последнем матче чемпионата против «Краснодара». Однако «Динамо» не смогло достичь этой цели, и титул достался «Зениту».
В текущем сезоне «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Зенит» располагается на второй позиции с 39 очками. На первом месте находится «Краснодар», у которого также 39 очков, но он опережает «Зенит» благодаря дополнительным показателям.