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Роша: я очень счастлив в ЦСКА. На слухи и разговоры внимания не обращаю

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем будущем в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
- Могу сказать только одно. У меня контракт с ЦСКА до 2027 года, я очень счастлив здесь. На слухи и разговоры внимания не обращаю, считаю более правильным, когда комментарии по этому поводу дают клуб и мой агент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что интерес к центральному защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше проявляют интерес ряд клубов из Бразилии.

29-летний футболист выступает за российскую команду с 2022 года. Нынешний контракт игрока истекает 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Роша провел за "армейцев" 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три голевые передачи.

Источник: bobsoccer.ru

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