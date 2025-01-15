Я предполагал, что Джикию не переподпишут. Сейчас нет тех людей, кто это сделал, — Амарала и Абаскаля, а также нет капитана — Джикии.
Чтобы уровень игры Джикии не падал, надо было делать определённые действия, в том числе психологические. Не хотелось бы кого-то осуждать. Я тоже был капитаном, как и он. И мне хотелось бы, чтобы к таким вещам подходили взвешенно, а не поверхностно. Такие, как Джикия, на дороге не валяются. Дисциплинированный, непьющий, некурящий. А дисциплинированного игрока привести в форму нужен месяц, не больше, и он будет в порядке», — заявил Черчесов YouTube-каналу «Спартак Шоу».
Напомним, что Георгий Джикия защищал цвета «Спартака» с зимы 2017 года по сентябрь 2024-го. Его переход из пермского «Амкара» обошёлся «Спартаку» в 2,35 миллиона евро. С июля 2019 года он исполнял обязанности капитана. За это время он стал победителем Российской Премьер-лиги и Кубка России, проведя на поле 215 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.
В конце летнего трансферного окна Георгий Джикия покинул «Спартак» и на правах свободного агента перешёл в «Химки». Он подписал контракт до конца текущего сезона с опцией продления ещё на год. В составе «Химок» он провёл 8 матчей во всех турнирах. Согласно оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро.
Черчесов — об уходе Джикии из "Спартака": Георгия можно было привести в форму за месяц
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход Георгия Джикии из московского «Спартака».
Фото: ФК "Химки"