"Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера, в ближайшее время он должен присоединиться к команде на сборе в Турции", - цитирует пресс-службу клуба "Матч ТВ".
20-летний чилийский вингер Хорди Томпсон защищает цвета "Оренбурга" с начала 2024 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне форвард провел за оренбургскую команду девять матчей в российской Премьер-лиге и три игры в Кубке России, но пока не отличился результативными действиями за 285 минут чистого игрового времени.
"У Томпсона возникли проблемы личного характера". В "Оренбурге" рассказали, почему игрока нет на сборах
В пресс-службе "Оренбурга" прокомментировали отсутствие форварда Хорди Томпсона в составе команды на сборах в Турции.
Фото: ФК "Оренбург"