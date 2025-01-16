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Ахмат
5 - 3 5 3
Нови ПазарЗавершен

Вратарь "Спартака" Селихов может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

По информации СМИ, один из футбольных клубов Саудовской Аравии проявляет интерес к вратарю московского "Спартака" Александру Селихову.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что стороны уже ведут диалог о потенциальном переходе. В ближайшем будущем может быть заключён предварительный контракт.

Александр Селихов выступает за "Спартак" с января 2017 года. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 млн евро. В текущем сезоне голкипер принял участие в 8 матчах, в которых трижды отстоял "на ноль", а в остальных играх всего пропустил 7 голов.

Источник: Legalbet

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