Сообщается, что стороны уже ведут диалог о потенциальном переходе. В ближайшем будущем может быть заключён предварительный контракт.
Александр Селихов выступает за "Спартак" с января 2017 года. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 млн евро. В текущем сезоне голкипер принял участие в 8 матчах, в которых трижды отстоял "на ноль", а в остальных играх всего пропустил 7 голов.
Источник: Legalbet
Вратарь "Спартака" Селихов может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
По информации СМИ, один из футбольных клубов Саудовской Аравии проявляет интерес к вратарю московского "Спартака" Александру Селихову.
Фото: ФК "Спартак"