Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
22:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
17:30
Спартак СуботицаНе начат

Новый председатель совета директоров "Крыльев Советов" озвучил задачу клуба на сезон

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев высказался о задаче, которую должен решить футбольный клуб во второй части текущего сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Сегодня у "Крыльев Советов" опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. Но главным критерием оценки работы как команды, так и тренерского штаба станет прежде всего спортивный результат - "Крылья Советов" должны занимать по итогам сезона позицию в турнирной таблице не ниже восьмого места", - приводит слова Яковлева ТАСС.

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным набрали 18 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В первом матче после зимней паузы волжане 1 марта на выезде сыграют против футбольного клуба "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится