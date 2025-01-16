"Сегодня у "Крыльев Советов" опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. Но главным критерием оценки работы как команды, так и тренерского штаба станет прежде всего спортивный результат - "Крылья Советов" должны занимать по итогам сезона позицию в турнирной таблице не ниже восьмого места", - приводит слова Яковлева ТАСС.
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным набрали 18 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В первом матче после зимней паузы волжане 1 марта на выезде сыграют против футбольного клуба "Краснодар".
Новый председатель совета директоров "Крыльев Советов" озвучил задачу клуба на сезон
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев высказался о задаче, которую должен решить футбольный клуб во второй части текущего сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"