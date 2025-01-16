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"Нет никаких шансов". Юрист оценил исход суда между "Динамо" и Бителло

Адвокат и болельщик московского "Динамо" Александр Добровинский высказался о ситуации с полузащитником бело-голубых Бителло, который отказался приезжать на сборы клуба.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"У Бителло довольно тяжелый контракт с "Динамо", и если он не найдет общий язык с клубом, то может испортить себе карьеру. Просто так продавать бразильца никто не будет. В случае, если "Динамо" не сможет продать Бителло, а он в свою очередь не приедет на сборы, то будет суд, где у бразильца нет вообще никаких шансов. Да и после этого никто не захочет иметь дело с так называемым "предателем", будь то "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или какой?то другой клуб", - приводит слова Добровинского "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в московском "Динамо" крайне недовольны поведением бразильского полузащитника Бителло, который не вернулся в расположение клуба из отпуска, за что он может быть оштрафован на сумму месячной зарплаты.

Кроме того, если игрок потребует разорвать контракт в одностороннем порядке, то бело-голубые готовы пойти в суд, оштрафовать футболиста на 25 млн евро и отстранить его от футбола на 6 месяцев.

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