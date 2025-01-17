"Заиграет ли Соболев в "Зените"? Пока у него 0 голов в РПЛ. Это тяжелый вопрос, но все равно моменты у него есть, бывает, что где-то не везет. Рано или поздно эта серия закончится, и Соболев будет забивать. Он еще поможет "Зениту", - цитирует Дудиева "РБ Спорт".
Александр Соболев перебрался в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. В первой части текущего сезона Соболев принял участие в 11-ти матчах сине-бело-голубых в РПЛ и не отметился результативными действиями.
В Кубке России на счету Соболева 2 гола и 1 голевая передача в 5-ти матчах. Контракт нападающего с "Зенитом" рассчитан до лета 2027-го года.
Дудиев: моменты у Соболева есть, где-то не везет. Он еще поможет "Зениту"
Экс-защитник "Балтики" Аслан Дудиев высказался о первых месяцах форварда Александра Соболева в составе "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"