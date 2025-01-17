Напомним, ранее из "Спартака" ушли форвард Виллиан Жозе и защитник Тавареш.
- Думаю, расставание с Виллианом Жозе и Таварешем напрашивалось. Бразилец так и не смог себя привести в порядок, проблемы с лишним весом оставались, поэтому он не использовал те шансы, которые ему предоставлялись. Единственное, как можем его вспомнить, это мяч в ворота "Динамо" со штрафного, - передает слова Кечинова "РБ Спорт".
Жозе выступал за "Спартак" с лета 2024 года и провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых смог забить один гол.
Тавареш был игроком красно-белых с января 2023 года и в общей сложности провел за "Спартак" 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
"Спартак" в 18 турах РПЛ набрал 37 очков и занимает третье место в таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет в два очка.
Кечинов: расставание с Виллианом и Таварешем напрашивалось
Валерий Кечинов, в прошлом выступавший за "Спартак", прокомментировал уход из столичной команды двух игроков.
Фото: ФК "Спартак"