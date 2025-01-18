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Владимир Пономарёв: Тедеско вернется в Россию только на заработки

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о возможном возвращении в Россию экс-тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что он захочет возвращаться, иначе зачем было уходить? Тедеско вернется в Россию только на заработки, если других вариантов у него не будет. Но куда ему возвращаться? В "Спартаке" место занято, не пойдет же он в клуб-аутсайдер, да и у такого клуба на него денег не хватит. Получается, что для Тедеско сейчас нет места в РПЛ", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".

17 января стало известно, что 39-летний немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Бельгии после почти двухлетней работы на этом посту. Под его руководством бельгийцы дошли до 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, ранее Тедеско был главным тренером московского "Спартака" (с октября 2019 года до мая 2021 года). Под его руководством красно-белые по итогам сезона-2020/21 сумели завоевать серебряные медали чемпионата России.

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