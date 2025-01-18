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Источник: Селихов не полетит на второй сбор "Спартака"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов не будет вызван на второй сбор команды.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, вратарь московского "Спартака" Александр Селихов не попадет в список игроков на второй сбор команды. Сообщается, что футболисту сообщили об этом в пятницу, 17 января.

Напомним, второй учебно-тренировочный сбор красно-белые проведут в ОАЭ с 25 января по 13 февраля.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь принял участие в 8 матчах за столичную команду в Кубке России, трижды отставив ворота "сухими" и пропустив 7 голов. Контракт игрока с клубом истекает летом этого года. Ранее сообщалось, что Селихов может перебраться в клуб из Саудовской Аравии.

Источник: Legalbet

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