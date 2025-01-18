18 января стало известно, что серб покинул сборы столичного клуба по семейным обстоятельствам.
- Сейчас идут тренировки на физическую нагрузку. Там есть тренер по физической подготовке, есть медицина, которая все это проверяет. Ничего страшного, - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
"Спартак" свой первый матч в 2025 году проведет 20 января - соперником красно-белых станет "Черноморец". Игра будет состоять из трех таймов по 45 минут.
В РПЛ "Спартак" в 18 турах набрал 37 баллов и замыкает тройку лидеров. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые на своем поле примут "Оренбург", встреча пройдет 2 марта.
Ловчев: ничего страшного, что Станкович уехал со сборов "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался об отъезде наставника красно-белых Деяна Станковича из расположения команды.
Фото: Официальный сайт РПЛ