- Думаю, что Агапов был отдан в аренду в "Пари НН" без права выкупа ради игровой практики. Наверняка там у Ильи будет возможность регулярно играть. Ему нужно играть по 90 минут в РПЛ, а не выходить на замену, - передает слова Алдонина "Чемпионат".
23-летний футболист в текущем сезоне провел в составе "армейского" клуба пять матчей в Кубке России и сделал одну голевую передачу. Трудовой договор игрока со столичным клубом рассчитан до середины 2027 года, а трансферная стоимость Агапова оценивается в один миллион евро.
"Пари НН" в 18 турах набрал 16 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. ЦСКА имеет в своем активе 31 балл и располагается на шестой позиции. РПЛ возобновится после зимней паузы в конце февраля.
Алдонин высказался о переходе защитника ЦСКА Агапова в "Пари НН"
Бывший футболист национальной сборной России Евгений Алдонин прокомментировал переход защитника ЦСКА Ильи Агапова в "Пари НН".
Фото: Официальный сайт РПЛ