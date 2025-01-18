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Алдонин высказался о переходе защитника ЦСКА Агапова в "Пари НН"

Бывший футболист национальной сборной России Евгений Алдонин прокомментировал переход защитника ЦСКА Ильи Агапова в "Пари НН".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Думаю, что Агапов был отдан в аренду в "Пари НН" без права выкупа ради игровой практики. Наверняка там у Ильи будет возможность регулярно играть. Ему нужно играть по 90 минут в РПЛ, а не выходить на замену, - передает слова Алдонина "Чемпионат".

23-летний футболист в текущем сезоне провел в составе "армейского" клуба пять матчей в Кубке России и сделал одну голевую передачу. Трудовой договор игрока со столичным клубом рассчитан до середины 2027 года, а трансферная стоимость Агапова оценивается в один миллион евро.

"Пари НН" в 18 турах набрал 16 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. ЦСКА имеет в своем активе 31 балл и располагается на шестой позиции. РПЛ возобновится после зимней паузы в конце февраля.

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