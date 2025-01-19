"Мы же не исключаем, что "Спартак" ещё бандита вернёт. Это я про Промеса. История там непростая. "Спартак" после Николая Петровича Старостина и Романцева давно уже за репутацией не следит. Промес вписывается в эту тенденцию. Не читал материалы уголовного дела, поэтому говорить сложно. Но история эта существует", - приводит слова Белоуса Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний нидерландский футболист Квинси Промес, который с февраля 2024 года находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов под подпиской о невыезде, в ближайшее время может вернуться в Россию. В Российской Премьер-Лиге голландец ранее выступал в составе московского "Спартака" (2014-2018, 2021-2024 гг.).
Напомним, суд в Нидерландах признал нападающего виновным в контрабанде наркотических веществ и в вооружённом нападении на человека и приговорил его к многолетнему тюремному заключению.
Белоус: "Спартак" давно не следит за репутацией, ещё бандита Промеса вернёт
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус высказался о потенциальном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"