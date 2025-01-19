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Кирилл Новиков заявил, что мог возглавить "Пари НН"

Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, что мог возглавить "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"
— К вам обращался "Пари НН"?

— Да, интерес определенный был, но по различным причинам я не принял предложение этого клуба, - цитирует Новикова "РБ Спорт".

На данный момент Кирилл Новиков возглавляет "Нефтехимик", который занимает 11-е место в турнирной таблице Первой Лиги, ранее российский специалист был главным тренером московского "Динамо".

Напомним, что осенью руководство "Пари НН" отправило в отставку с поста главного тренера Сашу Илича и назначило на его место белорусского специалиста Виктора Гончаренко. После 18-ти сыгранных туров нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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