— К вам обращался "Пари НН"?
— Да, интерес определенный был, но по различным причинам я не принял предложение этого клуба, - цитирует Новикова "РБ Спорт".
На данный момент Кирилл Новиков возглавляет "Нефтехимик", который занимает 11-е место в турнирной таблице Первой Лиги, ранее российский специалист был главным тренером московского "Динамо".
Напомним, что осенью руководство "Пари НН" отправило в отставку с поста главного тренера Сашу Илича и назначило на его место белорусского специалиста Виктора Гончаренко. После 18-ти сыгранных туров нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Кирилл Новиков заявил, что мог возглавить "Пари НН"
Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, что мог возглавить "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"