Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
22:45
УдинезеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецИдёт
Локомотив
15:30
Шанхай ПортНе начат

СМИ: "Ростов" отказался отпускать Саравию в аренду – клуб настаивает только на продаже

«Ростов» не согласился отпустить полузащитника Родриго Саравию в аренду, поскольку руководство недовольно его постоянным желанием вернуться в Аргентину.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, ростовский клуб готов рассматривать лишь вариант полноценного трансфера, что не устроило «Химнасию», рассчитывавшую арендовать 24-летнего хавбека. В итоге переговоры между сторонами завершились безуспешно.

Недавно стало известно, что Саравия не вернулся на сборы «Ростова» и планирует перейти в другой клуб в ближайшее трансферное окно.

Саравия выступает за «Ростов» с июля 2024 года. Этот 24-летний уругвайский полузащитник перешел в клуб за 1,95 миллиона евро из «Пеньяроля». В составе «Ростова» он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Саравии составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.

Источник: журналист Сабалета

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится