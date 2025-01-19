По информации источника, ростовский клуб готов рассматривать лишь вариант полноценного трансфера, что не устроило «Химнасию», рассчитывавшую арендовать 24-летнего хавбека. В итоге переговоры между сторонами завершились безуспешно.
Недавно стало известно, что Саравия не вернулся на сборы «Ростова» и планирует перейти в другой клуб в ближайшее трансферное окно.
Саравия выступает за «Ростов» с июля 2024 года. Этот 24-летний уругвайский полузащитник перешел в клуб за 1,95 миллиона евро из «Пеньяроля». В составе «Ростова» он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Саравии составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.
Источник: журналист Сабалета
СМИ: "Ростов" отказался отпускать Саравию в аренду – клуб настаивает только на продаже
«Ростов» не согласился отпустить полузащитника Родриго Саравию в аренду, поскольку руководство недовольно его постоянным желанием вернуться в Аргентину.
Фото: ФК "Ростов"