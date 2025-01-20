Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
22:45
УдинезеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
0 - 2 0 2
Шанхай ПортИдёт

Силкин: жаль, что многие не смогли в полной мере оценить талант Юсупова

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин в комментарии Rusfootball.info высказался о завершении карьеры Артура Юсупова.
Фото: ФК "Динамо"
- Юсупов был очень хорошим футболистом, но его многие недооценивали. Всегда выкладывался на поле и приносил пользу команде, однако так и не смог полностью раскрыть свой талант. Очень трудоспособный футболист, редко можно встретить такого игрока - жаль, что многие не смогли в полной мере оценить его талант

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится