Силкин: жаль, что многие не смогли в полной мере оценить талант Юсупова

Экс-тренер " Динамо " Сергей Силкин в комментарии Rusfootball.info высказался о завершении карьеры Артура Юсупова.

Фото: ФК "Динамо"

- Юсупов был очень хорошим футболистом, но его многие недооценивали. Всегда выкладывался на поле и приносил пользу команде, однако так и не смог полностью раскрыть свой талант. Очень трудоспособный футболист, редко можно встретить такого игрока - жаль, что многие не смогли в полной мере оценить его талант



Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info