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Агент: думаю, мы оформим переход Солари в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника "Ривер Плейта" Пабло Солари, высказался о будущем своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
"Я думаю, мы оформим переход Солари в зимнее трансферное окно. В "Спартак" или в другой клуб? Не знаю. Есть другой клуб, разговор с которым продвигается быстрее, чем со "Спартаком". Переговоры со "Спартаком" по Солари не продвигаются более трех недель", - цитирует агента "Матч ТВ".

В 2024 году Пабло Солари провел за "Ривер Плейт" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт Солари с клубом рассчитан до конца 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые примут на своем поле "Оренбург" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

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