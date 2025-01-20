"Я думаю, мы оформим переход Солари в зимнее трансферное окно. В "Спартак" или в другой клуб? Не знаю. Есть другой клуб, разговор с которым продвигается быстрее, чем со "Спартаком". Переговоры со "Спартаком" по Солари не продвигаются более трех недель", - цитирует агента "Матч ТВ".
В 2024 году Пабло Солари провел за "Ривер Плейт" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт Солари с клубом рассчитан до конца 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые примут на своем поле "Оренбург" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
Агент: думаю, мы оформим переход Солари в зимнее трансферное окно
Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника "Ривер Плейта" Пабло Солари, высказался о будущем своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES