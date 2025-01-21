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Попов: видно, что Селихов - не профессионал

Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о вратаре московского "Спартака" Александре Селихове.
Фото: ФК "Спартак"
"Все в РПЛ думают, что он травмоопасный и не профессионал, поэтому все отказываются. Пока ничего хорошего не могу сказать по Саше. Видно, что он не профессионал. Он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия. Оба на травмах сидели по полгода. Мне кажется, Саша снизил к себе требования", — приводит слова Попова Legalbet.

30-летний вратарь Александр Селихов выступает за московский "Спартак" с января 2017 года. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2024/25. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Селихов принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему удалось трижды сыграть "на ноль", а в остальных пяти матчах он всего простил 7 голов.

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