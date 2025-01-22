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Барриос остаётся в "Зените": агент раскрыл будущее полузащитника

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо подтвердил, что футболист останется в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
«Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон? Да», — заявил Поссо «СЭ».

Ранее «Зенит» объявил об уходе нападающего Артура в «Ботафого», а также о переходе Вендела в бразильский клуб по окончании сезона-2024/25. Кроме того, в прессе появились новости, что Клаудиньо продолжит карьеру в «Аль-Садде».

31-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Он перешёл в эту команду из аргентинского «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. За «Зенит» колумбийский полузащитник провёл 212 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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