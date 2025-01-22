По информации источника, московский "Спартак" расторгнет контракт с голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Голкипер получит выплату в размере 700 тысяч евро.
В текущем сезоне Александр Селихов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро. Ранее голкипер выступал за пермский "Амкар" и "Орел".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Спартак" расторгнет контракт с Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон
Голкипер Александр Селихов покинет московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"