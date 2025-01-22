"Наверное, у Селихова есть предложения от других клубов, и там он хочет быть игроком стартового состава. "Спартак" сейчас будет искать второго номера. Может, было недопонимание со стороны клуба и Селихова. У Александра есть потенциал, все впереди. А где он продолжит карьеру, только время покажет", - цитирует Ковтуна "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт с голкипером Александром Селиховым по обоюдном согласию сторон. Сообщалось, что Селихов получит выплату в размере 700 тысяч евро.
В текущем сезоне Александр Селихов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро. Ранее голкипер выступал за пермский "Амкар" и "Орел".
Ковтун: у Селихова есть потенциал, все впереди
Экс-игрок "Спартака" Юрий Ковтун высказался о возможном уходе Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"