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Червиченко: агенты Угальде грамотно вешают "Спартаку" лапшу на уши

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Я выглянул у себя в окно из офиса, смотрю – очередь стоит почти до Кремля. Спросил, за кем стоят, ответили, что за Угальде из АПЛ приехали. Так что агенты Угальде грамотно вешают "Спартаку" лапшу на уши. Пока это все работает", - цитирует Червиченко Metaratings.

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что в услугах костариканца заинтересованы ведущие клубы Европы. После 18-ти сыгранных туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.

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