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Семшов - о новичке "Зенита" Энрике: он производит достаточно хорошее впечатление

Бывший игрок национальной сборной России Игорь Семшов высказался о новичке "Зенита" Луисе Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, форвард пополнил стан сине-бело-голубых на этой неделе, подписав с клубом контракт до декабря 2028 года.

- Энрике - молодой футболист, который производит достаточно хорошее впечатление. Недавно он начал играть и забивать за сборную Бразилии. Энрике должен усилить "Зенит". В то же время хочется, чтобы в изолированное от еврокубков время появлялись российские футболисты, - передает слова Семшова "Чемпионат".

24-летний футболист в прошлом сезоне принял участие в 55 матчах в составе "Ботафого", в которых ему удалось 12 раз поразить ворота соперников и шесть раз ассистировать партнерам.

"Зенит" в текущем сезоне по итогам 18 туров располагается на второй строчке в таблице, имея в своем активе 39 очков. В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые дома примут столичный ЦСКА, встреча пройдет 1 марта.

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