- Сложно сказать, почему у Захаряна большое количество травм. Но очевидно, что Арсену нужно перезагрузиться и до лета уйти в аренду в другую команду ради игровой практики, - цитирует Дьякова "Чемпионат".
21-летний Захарян пополнил состав испанского клуба летом 2023 года, перейдя из московского "Динамо". В общей сложности футболист провел за "Реал Сосьедад" 40 матчей, забил один гол и сделал два ассиста на партнеров.
В текущем сезоне полузащитник из-за повреждений не принимал участия в матчах. Трудовой договор Захаряна с "Реал Сосьедад" рассчитан до 2029 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.
Дьяков: Захаряну нужно до лета уйти в аренду в другую команду
Экс-игрок "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков считает, что футболисту "Реал Сосьедад" Арсену Захаряну нужно уйти в другую команду на правах аренды.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"