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Кобелев - о шансах "Динамо" на чемпионство: мы не знаем, какие игроки начнут весеннюю часть сезона в составе команды

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о шансах московского "Динамо" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Есть несколько критериев: физическая готовность команд, трансферная политика клубов. Кто придет и уйдет из команды, неизвестно. Мы не знаем, какие игроки начнут весеннюю часть сезона в составе "Динамо". Исходя из этого, не могу сказать, как они будут выглядеть", - цитирует Кобелева "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Команда Марцела Лички отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".

Бело-голубые проведут две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. На стадии 1/4 финала бело-голубые одержали победу над московским "Локомотивом" в двухматчевом противостоянии. Действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".

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