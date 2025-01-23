"Клуб решил поменять футболистов, потерявших мотивацию на других игроков. Клаудиньо хорошо заработал, выиграл достаточное количество трофеев в России и захотел нового вызова. Бразильцу поступило более выгодное предложение, поэтому он и перешел в "Аль-Садд", - цитирует Хомуху "РБ Спорт".
Вчера, 22-го января, петербургский "Зенит" объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский "Аль-Садд", предполагаемая сумма трансфера - 20 миллионов евро. Бразилец провел за петербургский клуб во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 17 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Хомуха: Клаудиньо хорошо заработал, выиграл достаточное количество трофеев в России и захотел нового вызова
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Хомуха высказался об уходе Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"