"Нигерия — очень хороший соперник. Это одна из сильнейших команд Африки. Для сборной России это лучший соперник на сегодняшний день. Может ли сборная России выиграть у Нигерии? Почему нет? Вполне можем. Еще непонятно, где пройдет матч. В Африке будет гораздо сложнее играть", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Сообщалось, что в 2025 году сборная России может провести ответный матч с Белоруссией, а также сыграть с Нигерией или Шри-Ланкой. На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА. Нигерия располагается на 44-м месте в рейтинге.
Непомнящий: Нигерия - очень хороший соперник для сборной России
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Нигерией.
Фото: РФС