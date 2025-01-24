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Экс-защитник "Пари НН" Тихий высказался о продолжении карьеры

Российский защитник Дмитрий Тихий высказался о продолжении карьеры.
Фото: ФК "Пари НН"
"Подписываю ли я в данный момент с кем-то контракт? Нет. Что касается интереса со стороны клубов, всё на уровне разговоров", - цитирует Тихого "Чемпионат".

Защитник Дмитрий Тихий покинул "Пари НН" этой зимой на правах свободного агента. Ранее россиянин выступал за подмосковные "Химки", "Луч", воронежский "Факел" и "Томь". На счету игрока 79 матчей в Российской Премьер-Лиге и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего защитника в 400 тысяч евро.

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