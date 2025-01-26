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Юран - о ситуации с Бителло: причину нужно понять, а потом принимать решения

Российский тренер Сергей Юран высказался о прибытии Бителло на сборы "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Я не знаю личных причин. В такой ситуации я не был, у меня игроки не опаздывали, но сперва надо с футболистом переговорить. Понять причины и потом делать выводы. Что с плеча рубить? Ну, не приехал, на это должны быть какие-то причины: я не хочу играть у вас, я отдыхал больше, у меня проблемы были у родственников. Причину нужно понять, а потом принимать решения", - цитирует Юрана "СЭ".

Напомним, что ранее в бразильских СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Бителло интересен нескольким клубам бразильской Серии А. Сообщалось, что Бителло в зимнее трансферное окно может перейти в "Ботафого". Сегодня, 26-го января, бразилец присоединился к бело-голубым на зимних сборах. Сообщалось, что игрок будет оштрафован на месячную зарплату.

В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и отметился 1-м забитым мячом и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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