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Масалитин: нужно узнавать, хочет ли Бителло приносить пользу "Динамо". Если нет - продавать

Бывший футболист Валерий Масалитин высказался о возвращении Бителло в расположение московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Возможно, Бителло извинился перед командой. Надо разговаривать, узнавать, хочет ли он приносить пользу "Динамо". Если нет — надо продавать. Возможно, это были какие-то игры агента, а бразилец поддался его влиянию", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".

Напомним, что ранее в бразильских СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Бителло интересен нескольким клубам бразильской Серии А. Сообщалось, что Бителло в зимнее трансферное окно может перейти в "Ботафого". Сегодня, 26-го января, бразилец присоединился к бело-голубым на зимних сборах. Сообщалось, что игрок будет оштрафован на месячную зарплату.

В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и отметился 1-м забитым мячом и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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