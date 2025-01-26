"Возможно, Бителло извинился перед командой. Надо разговаривать, узнавать, хочет ли он приносить пользу "Динамо". Если нет — надо продавать. Возможно, это были какие-то игры агента, а бразилец поддался его влиянию", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".
Напомним, что ранее в бразильских СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Бителло интересен нескольким клубам бразильской Серии А. Сообщалось, что Бителло в зимнее трансферное окно может перейти в "Ботафого". Сегодня, 26-го января, бразилец присоединился к бело-голубым на зимних сборах. Сообщалось, что игрок будет оштрафован на месячную зарплату.
В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и отметился 1-м забитым мячом и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Масалитин: нужно узнавать, хочет ли Бителло приносить пользу "Динамо". Если нет - продавать
Бывший футболист Валерий Масалитин высказался о возвращении Бителло в расположение московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"