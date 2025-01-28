По информации Sport24 «Зенит» продолжает обсуждать возможный трансфер правого защитника «Фламенго» Уэсли и рассматривает повышение своего предложения до 20 миллионов евро.
Петербургский клуб после продажи Клаудиньо и Артура, а также из-за травмы правого защитника Вячеслава Караваева, который выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия, готов предложить более высокую сумму.
За Фламенго 21-летний защитник уже успел провести 109 матчей в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Текущая рыночная стоимость бразильца составляет 9 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом действует до конца 2028 года.
СМИ: "Зенит" может предложить 20 миллионов за правого защитника "Фламенго"
«Зенит» решит увеличить своё предложение по трансферу правого защитника «Фламенго» Уэсли до 20 миллионов евро.
Фото: IMAGO