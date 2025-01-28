"Из серии "Английские ученые доказали": бабочки и другие насекомые могут мигрировать так же, как птицы. Теперь задача наших ученых решить, отнести Бителло к перелетным птицам или летающим насекомым. Марио Фернандес уже показал пример. Только внутри страны перемещается. Пример с сапсана берет, хищная птица. Клаудиньо? Рыжебрюхий дрозд. Символ Бразилии, – поделился Воробьёв.
Бразильский полузащитник Бителло вернулся в расположение "Динамо" и приступил к тренировкам с командой. Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть Россию, а на родине к нему проявляют интерес "Ботафого" и "Палмейрас". Полузащитник Клаудиньо перебрался из "Зенита" в катарский "Аль-Садд" в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.
К Клаудиньо также проявлял интерес "Палмейрас". Защитник Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В июле 2023 года бразилец подписал контракт с "Зенитом", а год спустя покинул санкт-петербургский клуб свободным агентом. С тех пор футболист остается без работы.
Источник: "Евро-футбол"
Воробьев: Клаудиньо - рыжебрюхий дрозд, символ Бразилии. Бителло нужно отнести к птицам или летающим насекомым
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал трансферы бразильских игроков с участием российских клубов.
Фото: официальный сайт "Зенита"