"У Саши какая-то озлобленность на "Спартак". В клубе такая атмосфера, что ты не знаешь, чего ждать завтра? Я не согласен. Отчасти бывают такие моменты, потому что "Спартак" – это клуб, куда хотят попасть все, есть люди, которые хотят сделать это через такую призму. Со словами Кокорина не согласен, но осуждать не буду – его выбор и мнение", - приводит слова Давыдова "РБ Спорт".
Ранее нападающий Александр Кокорин заявил, что заключил контракт с московским "Спартаком" назло петербургскому "Зениту", который отказал футболисту в возвращении. Напомним, форвард выступал за красно-белых с августа 2020 года до января 2021 года. За это время он принял участие в 10 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 1 жёлтую карточку.
В настоящее время 33-летний футболист выступает в составе кипрского "Ариса".
Давыдов: у Кокорина какая-то озлобленность на "Спартак"
Бывший игрок "Спартака" Денис Давыдов поделился своим мнением о словах нападающего Александра Кокорина относительно московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"