"Да, они сделали предложение", — приводит слова Кипершмида Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" сделал аргентинскому "Ривер Плейту" новое официальное предложение о переходе в московский клуб полузащитника Пабло Солари. На сей раз красно-белые предложили за игрока 12 миллионов евро.
В 2024 году вингер принял участие в 42 матчах, в которых забил 10 голов, отдал 5 голевых передач, получил 4 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 7 млн евро.
Агент Солари: "Спартак" сделал "Ривер Плейту" новое предложение
Ариэль Кипершмид, агент полузащитника аргентинского "Ривер Плейт" Пабло Солари, прокомментировал ход переговоров о переходе его клиента в московский "Спартак".
Фото: Getty Images