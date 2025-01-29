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Генич - о Селихове: "Спартак" убрал немножко токсичного футболиста

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об уходе из московского "Спартака" вратаря Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
"Можно только гадать, по каким причинам клуб расстался с ним именно сейчас. Может быть, были вопросы по дисциплине, либо это было решение самого Селихова. Они расстались благополучно: Селихов получил на счет нужную сумму, а "Спартак" убрал немножко токсичного футболиста, который, может быть, где?то поднывал", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

Московский "Спартак" 22 января объявил о расторжении по взаимному согласию сторон контракта с 30-летним вратарём Александром Селиховым. Голкипер выступал за красно-белых с января 2017 года. За это время он 102 раза появился на поле в официальных матчах, 30 раз сумел оставить свои ворота в неприкосновенности, а в остальных матчах всего пропустил 117 голов.

Вместе со "Спартаком" Селихов стал чемпионом России (в 2017 г.), обладателем Суперкубка России (в 2017 г.) и обладателем Кубка России (в 2022 г.).

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