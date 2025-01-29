"Даже после возбуждения уголовного дела о мошенничестве судейство в РПЛ не изменится. В этой ситуации виноваты не судьи, а люди, которые дают эти деньги. Если бы никто ничего не предлагал, то и судьи работали бы, как работали - делали бы ошибки, как делает любой человек. А когда есть сомнения, то в этих делах ошибки смотрятся по-разному. Судьи сами не заявляют: "Давайте нам деньги". Это проблема мирового футбола, не только России. Коррупция - вездесущая проблема", - приводит слова Божовича "РИА Новости".
В конце ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который исполняет обязанности учредителя футбольного клуба "Крылья Советов", заявил о существовании в судейском корпусе российского футбола коррупционной системы. По его словам, в этой системе принимают участие порядка десяти команд Российской Премьер-Лиги, а оборот денежных средств составляет около 500 миллионов рублей в год.
Губернатор заявил, что имеющиеся у него материалы были переданы в правоохранительные органы, после чего стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Божович - о коррупционном скандале в российском футболе: судьи не виноваты
Черногорский тренер Миодраг Божович прокомментировал возбуждение уголовного дела о мошенничестве после заявлений о коррупции в футбольном судейском корпусе.
Фото: ФК "Крылья Советов"