«Это правда, что Сперцян мог оказаться в «Ювентусе». Когда я работал там, мы рассматривали его кандидатуру», — цитирует Манну «РБ Спорт».
Сейчас Манна занимает пост спортивного директора «Наполи».
В прошлом сезоне Сперцян провёл 33 матча за «Краснодар», в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
«Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиге в прошлом сезоне, уступив лишь одно очко «Зениту».
Экс-сотрудник "Ювентуса": Сперцян мог оказаться в Турине
Бывший сотрудник селекционного отдела «Ювентуса» Джованни Манна подтвердил, что туринский клуб рассматривал возможность подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"