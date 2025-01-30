"Будет расстройство, если после таких трансферов "Зенит" не станет чемпионом. Но я бы не зацикливался на этом. Понятно, что это важнейшая дата, но "Зенит" хочет выигрывать всегда. Да, сейчас вот совпало, что столетие, поэтому клуб старается. И он хорош не только на футбольном поле, но и в менеджменте. Если "Спартак" пока лишь интересуется Иличем, "Зенит" эти шаги делает. И шаги эти являются рациональными", - цитирует Гасилина "СЭ".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает шестое место с 31-м очком в своем активе.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду, также сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. В полуфинале Пути РПЛ Кубка страны петербуржцы проведут две встречи с "Ростовом". В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Гасилин: будет расстройство, если после таких трансферов "Зенит" не станет чемпионом
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о текущих результатах петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"