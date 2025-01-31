"Во-первых, я думаю, что "Зенит" рассчитывает на участие в еврокубках в ближайшее время. Во-вторых, это вложение. Это игрок, который известен скаутам разных стран. Думаю, что "Зенит" уже рассчитывает на Саласара в дальнейшем. Исходя из тех цен, которые практикуются в Европе, это [15 млн евро с бонусами в размере 5 млн евро] вообще небольшая цена", - приводит слова Барбозы "Спорт День за Днём".
Ранее пресс-служба "Браги" подтвердила, что руководители португальского клуба и петербургского "Зенита" близки к достижению соглашения о переходе в российскую команду 25-летнего уругвайского полузащитника Родриго Саласара.
Позднее в СМИ появилась информация, что сумма компенсации за этот трансфер составит 15 миллионов евро. Кроме того, при выполнении определенных условий "Брага" сможет претендовать на получение 5 миллионов евро в виде бонусов, а также 20% прибыли от последующей перепродажи игрока.
Агент Барбоза - о трансфере Саласара: "Зенит" рассчитывает на участие в еврокубках в ближайшее время
Футбольный агент Паулу Барбоза предположил, почему полузащитник "Браги" Родриго Саласара сделал выбор в пользу "Зенита", который сейчас не принимает участие в еврокубках.
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