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Агент Барбоза - о трансфере Саласара: "Зенит" рассчитывает на участие в еврокубках в ближайшее время

Футбольный агент Паулу Барбоза предположил, почему полузащитник "Браги" Родриго Саласара сделал выбор в пользу "Зенита", который сейчас не принимает участие в еврокубках.
Фото: O JOGO
"Во-первых, я думаю, что "Зенит" рассчитывает на участие в еврокубках в ближайшее время. Во-вторых, это вложение. Это игрок, который известен скаутам разных стран. Думаю, что "Зенит" уже рассчитывает на Саласара в дальнейшем. Исходя из тех цен, которые практикуются в Европе, это [15 млн евро с бонусами в размере 5 млн евро] вообще небольшая цена", - приводит слова Барбозы "Спорт День за Днём".

Ранее пресс-служба "Браги" подтвердила, что руководители португальского клуба и петербургского "Зенита" близки к достижению соглашения о переходе в российскую команду 25-летнего уругвайского полузащитника Родриго Саласара.

Позднее в СМИ появилась информация, что сумма компенсации за этот трансфер составит 15 миллионов евро. Кроме того, при выполнении определенных условий "Брага" сможет претендовать на получение 5 миллионов евро в виде бонусов, а также 20% прибыли от последующей перепродажи игрока.

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