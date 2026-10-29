Юношеская сборная России среди игроков до 15 лет потерпела поражение от сборной Перу в полуфинале плей-офф за 17-32-е места на чемпионате мира и фестивале ФИФА, проходящем в Азербайджане.
Российская команда вела с преимуществом в три мяча, однако основное время матча завершилось ничьей — 3:3. В серии пенальти победу одержали перуанцы со счетом 5:4.
Завтра, 30 октября, сборная России U15 проведет заключительную игру турнира против Боснии и Герцеговины.
Сборная России U15 упустила преимущество в три мяча и проиграла по пенальти Перу на турнире ФИФА
Юношеская сборная России до 15 лет уступила сборной Перу на чемпионате мира и фестивале ФИФА.
Фото: сборная России U15