Защитник "Динамо" заявил, что команда готова к давлению

"Мы готовы быть лидерами чемпионата. Мы готовы к давлению.
Нам просто нужно продолжать тренироваться, усердно работать, потому что впереди нас ожидают очень сложные матчи. Но первое место никак не давило на нас", – сказал Касерес.
Московское "Динамо" набрало 25 очков по итогам 12 прошедших туров и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата.
В двух последних матчах бело-голубые потерпели два поражения, проиграв в чемпионате России тольяттинскому "Акрону" (1:3) и уступив в Кубке "Краснодару" (1:2).
Источник: "Матч ТВ"