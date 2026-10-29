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Защитник "Динамо" заявил, что команда готова к давлению

Защитник "Динамо" Хуан Касерес прокомментировал недавнее лидерство бело-голубых в чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы готовы быть лидерами чемпионата. Мы готовы к давлению.

Нам просто нужно продолжать тренироваться, усердно работать, потому что впереди нас ожидают очень сложные матчи. Но первое место никак не давило на нас", – сказал Касерес.

Московское "Динамо" набрало 25 очков по итогам 12 прошедших туров и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата.

В двух последних матчах бело-голубые потерпели два поражения, проиграв в чемпионате России тольяттинскому "Акрону" (1:3) и уступив в Кубке "Краснодару" (1:2).

Источник: "Матч ТВ"

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