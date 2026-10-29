Игрок "Динамо" ответил, давило ли на команду лидерство в РПЛ

"Лидерство в РПЛ точно на нас никак не давило. На дворе только 12-й тур. Еще даже не середина чемпионата.
Впереди еще много игр. Нам просто нужно работать на максимум и стараться выиграть каждый матч", - сказал Окишор.
По итогам 12 туров московское "Динамо" набрало 23 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В 13-м туре чемпионата бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат". Матч состоится 31 октября, начало - в 17:30 по Москве.
Источник: "Матч ТВ"