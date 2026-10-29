Автор гола "Спартака" в ворота "Рубина" оценил значимость победы после проигранного дерби

"Очень важна после поражения.
Тем более дома при своих болельщиках очень хотелось выиграть и немного реабилитироваться за дерби", - сказал Дмитриев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 28 октября, в Москве состоялся матч между "Спартаком" и казанским "Рубином" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Лукойл Арене" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий мяч записал на свой счет Игорь Дмитриев.
Напомним, ранее красно-белые проиграли в дерби ЦСКА в 12-м туре чемпионата (0:2).