Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
21:45
ЗенитНе начат

Автор гола "Спартака" в ворота "Рубина" оценил значимость победы после проигранного дерби

Футболист "Спартака" Игорь Дмитриев ответил, насколько важна была победа над "Рубином" с психологической точки зрения.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень важна после поражения.

Тем более дома при своих болельщиках очень хотелось выиграть и немного реабилитироваться за дерби", - сказал Дмитриев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 28 октября, в Москве состоялся матч между "Спартаком" и казанским "Рубином" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Лукойл Арене" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий мяч записал на свой счет Игорь Дмитриев.

Напомним, ранее красно-белые проиграли в дерби ЦСКА в 12-м туре чемпионата (0:2).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится